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Чистая прибыль Microsoft по итогам 2017-2018 фингода снизилась на 35%
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Чистая прибыль Microsoft по итогам 2017-2018 фингода снизилась на 35% 

Прайм 48 минут назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 16,571 миллиарда долларов, что на 35% ниже показателя предыдущего года, сообщается в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,13 доллара против 3,25 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 14,3% — до 110,36 миллиарда долларов.
Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего фингода составила 8,873 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,14 доллара против прибыли в 1,03 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период увеличилась на 17% — до 30,085 миллиарда долларов.
Отмечается, что выручка от продажи облачных услуг в минувшем квартале подскочила на 23%, а выручка от коммерческой версии Office 365 — на 38%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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