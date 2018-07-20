Чистая прибыль Microsoft по итогам 2017-2018 фингода снизилась на 35%

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 16,571 миллиарда долларов, что на 35% ниже показателя предыдущего года, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,13 доллара против 3,25 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 14,3% — до 110,36 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего фингода составила 8,873 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,14 доллара против прибыли в 1,03 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период увеличилась на 17% — до 30,085 миллиарда долларов.

Отмечается, что выручка от продажи облачных услуг в минувшем квартале подскочила на 23%, а выручка от коммерческой версии Office 365 — на 38%.