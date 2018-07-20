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Российский сервис для борьбы с кассовыми разрывами PimPay привлек 200 млн рублей
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Российский сервис для борьбы с кассовыми разрывами PimPay привлек 200 млн рублей 

RB.ru 1 час назад
Фото: Spb IT
Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что взамен инвестиции ФРИИ получил миноритарную долю в проекте. В ЕГРЮЛ указано, что фонд получил 5% в управляющем сервисом ООО «Помощь интернет-магазинам».
Привлеченные средства планируется направить на развитие и продвижение сервисов и усиление команды PimPay рассматривает возможность получения новых инвестиций на международную экспансию (сейчас сервис работает только в России и Казахстане). Ранее PimPay привлекал только долговое финансирование, в том числе от ВТБ, «Совкомбанка», StartTrack и других.
PimPay позиционирует себя как сервисы, который помогает интернет-магазинам избежать кассовых разрывов. Например, через сервис ритейлер может запросить средства за посылку, отправленную с оплатой при получении, не дожидаясь ее доставки, и сразу пустить их в оборот. Компания была запущена в 2013 году и за это время ее сервисом воспользовались 2,5 тысячи интернет-магазина.
Сервис зарабатывает за счет комиссии с клиентов по транзакционной модели. Средний доход PimPay составляет 1% от оборота интернет-магазина. По собственным данным, клиенты сервиса отправляют около 700 тысяч заказов покупателям на общую сумму свыше 3 млрд рублей.
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