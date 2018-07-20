На Дальнем Востоке запустили чат-боты для консультирования инвесторов

ВЛАДИВОСТОК , 20 июл — РИА Новости . Корпорация развития Дальнего Востока запустила в мессенджерах и социальных сетях сервис по поддержке резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, сообщает Минвостокразвития РФ

Чат-боты запустили в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах Viber, Facebook Messenger и Telegram.

"В режиме реального времени пользователи могут получить информацию о наличии земельного участка под проект, этапах подготовки и сроках сдачи инфраструктуры, узнать все о налоговых льготах и преференциях, а также получить исчерпывающие данные обо всех услугах, предоставляемых АО «КРДВ». Множество вопросов теперь можно решать прямо в смартфоне без визитов в офис Корпорации и составления запросов", — говорится в сообщении.

Новый сервис также позволяет КРДВ получать запросы и отвечать на них прямо в мессенджерах, что ускорит обратную связь. Получать информацию от ботов могут также потенциальные резиденты и все заинтересованные.