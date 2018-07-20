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На Дальнем Востоке запустили чат-боты для консультирования инвесторов
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На Дальнем Востоке запустили чат-боты для консультирования инвесторов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока запустила в мессенджерах и социальных сетях сервис по поддержке резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, сообщает Минвостокразвития РФ.
Чат-боты запустили в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах Viber, Facebook Messenger и Telegram.
"В режиме реального времени пользователи могут получить информацию о наличии земельного участка под проект, этапах подготовки и сроках сдачи инфраструктуры, узнать все о налоговых льготах и преференциях, а также получить исчерпывающие данные обо всех услугах, предоставляемых АО «КРДВ». Множество вопросов теперь можно решать прямо в смартфоне без визитов в офис Корпорации и составления запросов", — говорится в сообщении.
Новый сервис также позволяет КРДВ получать запросы и отвечать на них прямо в мессенджерах, что ускорит обратную связь. Получать информацию от ботов могут также потенциальные резиденты и все заинтересованные.
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