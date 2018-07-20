В Германии открылась первая в мире водная горка с виртуальной реальностью

В аквапарке Galaxy Erding в Германии открылся аттракцион VRSlide, претендующий на звание «первой в мире водной горки с виртуальной реальностью». Система VRSlide включает в себя полностью водонепроницаемую гарнитуру, способную выдержать погружение в воду на несколько метров. Она собрана на базе смартфона Samsung Galaxy S8, с установленным на него ПО виртуальной реальности, которое использует игровой движок Unity. Устройство оснащено беспроводной зарядкой, NFC и сквозной камерой. Для точного определения положения пользователя в пространстве были разработаны специальные ультразвуковые датчики, которые работают в паре с акселерометром.

Создатель VRSlide, компания Ballast, рассматривает этот аттракцион как первый шаг к более крупному проекту развлекательной системы виртуальной реальности, которая будет давать больше возможностей, чем просто горка. По задумке, речь идет о большом аквариуме, в котором пользователи могли бы свободно плавать, находясь при этом в виртуальной реальности, которая будет воспроизводить различные пространства.

Например, сейчас в компании идет подготовка виртуальной среды, которая даст пользователям возможность окунуться в мир морских обитателей — увидеть как мимо проплывают стаи дельфинов или даже акул. В новой версии будет добавлено тактильное измерение, которое позволит ощущать вибрацию на коже.