Захарова объяснила активность канала МИДа в заблокированном Telegram

Активность канала МИДа в Telegram не противоречит решению суда о блокировке мессенджера, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова

«Я не вижу тут противоречия», — сказала она в интервью газете «Коммерсант» , отвечая на вопрос о том, почему канал ведомства активен в мессенджере Telegram, который по решению суда заблокирован на территории России

По ее словам, решение суда было о блокировке платформы, а не каналов. «Мы консультировались с Роскомнадзором и получили все необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Telegram запрет не распространяется», — сказала она.

«Проведу аналогию. Вот решил суд закрыть магазин. Так? Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?», — пояснила Захарова.

Она добавила, что если будут дополнительные решения по мессенджеру, МИД это учтет. «Для нас буква закона является определяющей», — отметила она.

Захарова отметила, что негативно относится к анонимным Telegram-каналам: она не понимает, «как это возможно в обществе, которое и так страдает от потока fake news». «Мне много раз попадалась на глаза откровенная дезинформация, но были и случаи, когда речь шла о фейках нижайшего пошиба, переходящих все грани. Так, например, было, когда в нескольких каналах появились вбросы о причинах смерти Виталия Чуркина . Там были вещи просто за гранью добра и зла. И никакого противоядия против этого нет», — напомнила она.

Также представитель МИДа рассказала об отношениях с ведомствами других стран в соцсетях: «предлагаем другим министерствам „дружить“, если они наше предложение принимают — мы отвечаем». Однако у американцев и британцев не возникло интереса к взаимодействию с российским МИДом в Facebook.

«Мы несколько раз пытались их вывести на сотрудничество: лайкали некоторые их сообщения, в основном касающиеся двусторонних визитов. Но в ответ — тишина. Правда, в Twitter мы с Форин-офисом читаем друг друга. Госдеп США , в отличие от их посольства в Москве , и в Twitter не отвечает нам взаимностью», — отметила она.

Напомним, в середине апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.