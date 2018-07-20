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Microsoft зафиксировала попытки кибератак в отношении кандидатов на выборах в Конгресс США
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Microsoft зафиксировала попытки кибератак в отношении кандидатов на выборах в Конгресс США 

ТАСС 37 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft зафиксировала и пресекла попытки хакерских атак в отношении нескольких кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом заявил в четверг вице-президент компании по безопасности пользователей Том Берт.
По его словам, специалисты корпорации установили, что такие атаки велись в отношении трех кандидатов. Их имен он не привел. Как указал Берт, злоумышленники пытались получить доступ к данным на компьютерах жертв с помощью созданной фальшивой интернет-страницы. Она выглядела, как точная копия сайта Microsoft, однако содержала вредоносный код для заражения системы.
Как отметил вице-президент Microsoft, компании удалось вовремя заблокировать данную страницу и пресечь усилия хакеров. Он не сообщил, откуда могли происходить указанные атаки.
Целями злоумышленников были «люди, которые в силу своих постов могут быть интересны с точки зрения шпионажа и [попыток] подрыва избирательного процесса», указал Берт, слова которого приводит агентство Bloomberg. Он выступал на форуме по вопросам безопасности, проходящем в Аспене (штат Колорадо).
По словам вице-президента Microsoft, некие хакеры использовали такую же тактику при попытках взломать компьютеры в ходе национального съезда Демократической партии США, который состоялся июле 2016 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). По его итогам экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была выдвинута в официальные кандидаты от демократов на выборах президента, которые в итоге она проиграла республиканцу Дональду Трампу.
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