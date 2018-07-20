Microsoft зафиксировала попытки кибератак в отношении кандидатов на выборах в Конгресс США

По его словам, специалисты корпорации установили, что такие атаки велись в отношении трех кандидатов. Их имен он не привел. Как указал Берт, злоумышленники пытались получить доступ к данным на компьютерах жертв с помощью созданной фальшивой интернет-страницы. Она выглядела, как точная копия сайта Microsoft, однако содержала вредоносный код для заражения системы.

Как отметил вице-президент Microsoft, компании удалось вовремя заблокировать данную страницу и пресечь усилия хакеров. Он не сообщил, откуда могли происходить указанные атаки.