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Захарова рассказала, почему Лавров никогда не заведет аккаунт в соцсетях
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Захарова рассказала, почему Лавров никогда не заведет аккаунт в соцсетях 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Появление аккаунта главы МИД РФ Сергея Лаврова в соцсетях невозможно, потому что ему пришлось бы им серьезно заниматься, а с графиком министра этого не получится. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Коммерсант».
"Это [появление аккаунта Лаврова в какой-либо из соцсетей] невозможно. Ведь если этим заниматься, то это должна быть правдивая личная история, — отметила дипломат. — Это не должны быть аккаунты, которые за тебя ведут другие люди. А в его случае, с его объемами работы и графиком, вести самому просто не получится".
При этом она указала, что сама при ведении аккаунтов старается проявлять максимальную открытость. «Я готова ответить на каждый вопрос. Это мой выбор так жить. Я хочу жить так, как я говорю, и не хочу, чтобы между тем, что я говорю, и моей жизнью были несоответствия», — сказала Захарова.
МИД РФ значительно усилил присутствие в соцсетях после назначения Марии Захаровой на пост официального представителя дипведомства в 2015 году. Сейчас у министерства есть свои страницы в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Flickr и канал в Telegram. Страницы в различных соцсетях есть и у большинства российских посольств. Однако ни Лавров, ни заместители министра в соцсетях не присутствуют.
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