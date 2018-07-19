Интернет в Карелии под угрозой!

Компания «Рстелеком» в Карелии регулярно повышает оплату за предоставление своих услуг. В тоже время компания «Ростелеком» халатно, если можно так выразиться, относится к выполнению своих обязанностей!

Как видно из видео, предоставленного пользователем социальной сети ВКонтакте, компания «Ростелеком» ставит под угрозу обеспечение интернетом как минимум три района Карелии. Если учесть, что все покупки в любых магазинах оплачиваются картой, а при отсутствии интернета магазины не принимают оплату по безналичному расчету, то данный факт приносит огромные неудобства покупателю.

Надеемся компания «Ростелеком» примет меры по устранению своего «рукопопства»!