Ещё
Интернет в Карелии под угрозой!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интернет в Карелии под угрозой! 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Компания «Рстелеком» в Карелии регулярно повышает оплату за предоставление своих услуг. В тоже время компания «Ростелеком» халатно, если можно так выразиться, относится к выполнению своих обязанностей!
Как видно из видео, предоставленного пользователем социальной сети ВКонтакте, компания «Ростелеком» ставит под угрозу обеспечение интернетом как минимум три района Карелии. Если учесть, что все покупки в любых магазинах оплачиваются картой, а при отсутствии интернета магазины не принимают оплату по безналичному расчету, то данный факт приносит огромные неудобства покупателю.
Надеемся компания «Ростелеком» примет меры по устранению своего «рукопопства»!
Карельские вести: последние новости
Цукерберг решил не удалять сообщения в Facebook с отрицанием Холокоста СМИ: у Трампа в Twitter исчезли 400 тысяч подписчиков О проблемах с водой в ПТЗ можно сообщать через специальный сервис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам250
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство349
В России появилась новая кредитная проблема75
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Хуситы обратились к России за помощью74
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение