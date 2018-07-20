Google хочет полностью заменить Android за 5 лет новой ОС Fuchsia

компании Google строят амбициозные планы в течение пяти лет заменить Android своей новой операционной системой Fuchsia. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на информацию Bloomberg.

Над ОС сейчас работают более 100 специалистов. Предполагается, что в течение трех лет разработчики обеспечат совместимость системы со всеми гаджетами Googlе, такими как смартфоны Pixel и «умные» динамики, а затем и с ноутбуками и даже ПК.

Соообщается Fuchsia будет иметь более эффективные настройки системы безопасности, и обладать высочайшим качеством обработки голосового сигнала.

Впрочем, аналитики относятся к планам Google довольно скептически. Их аргументы сводятся к тому, что система Android фактически сформировала рынок смартфонов, сейчас он полностью сформирован и заставить производителей отказаться от наработок будет весьма проблематично.