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Google хочет полностью заменить Android за 5 лет новой ОС Fuchsia
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Google хочет полностью заменить Android за 5 лет новой ОС Fuchsia 

Пятый канал 53 минуты назад
Фото: Пятый канал
В компании Google строят амбициозные планы в течение пяти лет заменить Android своей новой операционной системой Fuchsia. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на информацию Bloomberg.
Над ОС сейчас работают более 100 специалистов. Предполагается, что в течение трех лет разработчики обеспечат совместимость системы со всеми гаджетами Googlе, такими как смартфоны Pixel и «умные» динамики, а затем и с ноутбуками и даже ПК.
Соообщается Fuchsia будет иметь более эффективные настройки системы безопасности, и обладать высочайшим качеством обработки голосового сигнала.
Впрочем, аналитики относятся к планам Google довольно скептически. Их аргументы сводятся к тому, что система Android фактически сформировала рынок смартфонов, сейчас он полностью сформирован и заставить производителей отказаться от наработок будет весьма проблематично.
Ранее Пятый канал сообщал, что ЕС оштрафовал Google за нарушение антимонопольного законодательства. В Еврокомиссии решили, что IT-корпорация практически вынуждала владельцев Аndrоid-смартфонов в Европе пользоваться исключительно сервисами от Gооglе, лишая их альтернативы.
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