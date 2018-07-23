Google заменит Android новой операционной системой Fuchsia 

Более 100 разработчиков из особой команды Google работают над экспериментальным проектом Fuchsia. Новая операционная система призвана заменить Android, которая сейчас является лидером среди мобильных платформ, однако имеет много ограничений и недостатков. Fuchsia будет лучше приспособлена к голосовому управлению и частым обновлениям систем безопасности. Кроме того, она должна одинаково выглядеть на самых разных устройствах — от ноутбуков до миниатюрных сенсоров, сообщает Bloomberg.
Новая разработка логично вписывается в стратегию главы Google Сундара Пичаи, который стремится к тому, чтобы AI-сервисы компании охватывали все сферы жизни.
Существующая О С слишком зависима от производителей устройств и поэтому не соответствует его требованиям.
Что на данный момент известно о Fuchsia? Google начал без лишнего шума публиковать ее код в 2016 году. Компания позволяла разработчикам сторонних приложений экспериментировать с кодом, а сама пробовала создавать различные приложения в рамках системы — например, интерактивные экраны и голосовые команды для YouTube.
Однако у команды оказались более амбициозные планы — создать отдельную операционную систему, совместимую со всеми гаджетами Google — от смартфонов Pixel до «умных» колонок, а также с любыми устройствами на Android и Chrome OS. В ближайшие три года разработчики хотят встроить Fuchsia в систему «умного дома» (Google Home). Затем наступит черед более сложных гаджетов, таких как ноутбуки. В целом переход от Android к Fuchsia займет пять лет, рассказал Bloomberg анонимный источник в Google.
Пока же у Пичаи и его заместителя Хироши Локхеймера, который запускал Android и Chrome, нет четкого сценария в отношении Fuchsia. Руководство компании вынуждено действовать осторожно, поскольку Android — это отношения с десятком производителей устройств и с тысячами разработчиков, а также миллионы рекламных долларов. Кроме того, мобильная ОС — предмет пристального внимания регуляторов, и каждое изменение чревато претензиями и исками. Буквально на днях компанию оштрафовали на рекордные 5 млрд долларов за распространение своих сервисов посредством мобильной ОС.
Дискуссии вокруг будущего Fuchsia развернулись и внутри компании. Команда Google спорит, на каких принципах должна быть построена новая ОС. Особенно это касается вопроса конфиденциальности. Публично компания называет Fuchsia примером свободного подхода к созданию продуктов. Для Google эксперименты с открытым исходным кодом являются инвестициями в инновации, заявил представитель интернет-гиганта.
При этом принципы, заложенные разработчиками в Fuchsia, не вписываются в бизнес-модель Google. Так, компания зарабатывает на таргетированной рекламе, опираясь на данные о местоположении и активности пользователей. Встроенные в Fuchsia настройки приватности делают такую «слежку» невозможной. Сейчас это один из основных камней преткновения между рекламной командой и разработчиками, и бизнес-интересы на данный момент побеждают.
Другая цель Fuchsia — укрепить позиции Google по сравнению с конкурентами из Apple. Android лидирует на рынке мобильных ОС с долей 85%, но iOS превосходит его по производительности, уровню конфиденциальности и безопасности. У Apple также есть ключевое преимущество — владельцы iPhone оперативно получают обновления ОС, тогда как апдейты «прилетают» только на 10% устройств под Android.