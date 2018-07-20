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Google готовит замену Android и Chrome OS
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Google готовит замену Android и Chrome OS 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: iguides.ru
В сети уже несколько лет ходят слухи о новой операционной системе Google под названием Fuchsia для планшетов и смартфонов. Теперь издание Bloomberg сумело получить новые подробности о проекте.
По данным источника, Fuchsia может заменить Android и Chrome OS в следующие пять лет. Она разработана для управления голосом и должна получать частые обновления безопасности. Операционка будет выглядеть и работать одинаково на широком спектре устройств — от ноутбуков до смартфонов, смарт-колонок и миниатюрных сенсоров, подключенных к сети.
Инженеры планируют в ближайшие три года встроить ОС в домашние устройства, такие как смарт-колонки с голосовым управлением. А затем придёт черёд устройств вроде ноутбуков. Правда, планы ещё не заверены главой Google и начальником отделений Android/Chrome.
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