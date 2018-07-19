Google пообещала сделать интерфейс ОС Android быстрее

В будущих версиях Android за отрисовку операционной системы будет отвечать API Vulkan, прежде применяемый для рендеринга в играх, признался инженер компании Google . Нововведение позволит снизить время, затрачиваемое процессором на обработку кадров, что положительно отразится на общем быстродействии интерфейса ОС.

О том, что Google действительно намеревается отдать обработку интерфейса ОС на откуп API Vulkan, свидетельствуют не только слова инженера компании, но и вполне четкие отсылки, найденные разработчиками команды XDA в коде актуальной бета-сборки Android P. Там уже доступна возможность принудительной активации нового API, который, впрочем, пока работает далеко не лучшим образом.

Когда релиз API Vulkan?

Поскольку актуальная бета-версия Android P является предпоследней перед выходом финальной сборки обновления, очевидно, что Google не успеет адаптировать API Vulkan для обработки интерфейса операционной системы к релизу. В связи с этим можно предположить, что презентация инструментария для более быстрого рендеринга состоится не ранее выхода Android 9.1 или Android Q.

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