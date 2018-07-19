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ESPN Digital бьет рекорды популярности
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ESPN Digital бьет рекорды популярности 

Ruvod.com 43 минуты назад
Фото: Ruvod.com
В июне ESPN Digital снова возглавил список самых популярных спортивных онлайн-платформ в США.
ESPN лидирует по основным параметрам — количеству уникальных пользователей, продолжительности просмотров и среднему числу зрителей в расчете на одну минуту.
По данным аналитического бюро comScore, ESPN Digital в июне собрал в США 75,2 млн уникальных зрителей, это на 21 млн больше, чем у CBS Sports.
За месяц пользователи просмотрели 4,6 млрд минут видеоконтента, и в среднем каждую минуту канал смотрел 106 321 зритель. У ближайших конкурентов, Yahoo-NBC Sports и MLB эти цифры меньше, даже в сумме: 2,2 млрд пользователей и 51 091 зритель в минуту у первой платформы, 2,1 млрд пользователей и 47 491 зритель в минуту у второй.
Еще больше впечатляющей статистики от comScore: в США за последние 12 месяцев ESPN Digital предпочитает 55% мужской аудитории спортивных онлайн-платформ от 18 до 34 лет.
Количество пользователей мобильного приложения ESPN растет на 17% в год, а объем просмотров — на 35%. Раздел короткометражных видео принес ESPN Digital 20% прирост, в общей сложности 584 млн минут от общего объема просмотров.
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
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