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О проблемах с водой в ПТЗ можно сообщать через специальный сервис
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О проблемах с водой в ПТЗ можно сообщать через специальный сервис 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Запущена акция «Водный сигнал».
Как сообщает РКС, теперь можно оперативно рассказывать диспетчеру водоканала о любых проблемах с водоснабжением — перебоях с водой, открытых колодцах, некачественно выполненных заявках или других сбоях на водопроводных или канализационных сетях. Для этого достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет.
«Сделайте фотографию коммунальной аварии, отправьте фото на номер 8 911 4300547 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту signal@rks.karelia.ru. Также вы можете сообщить через сайт водоканала pks-vodokanal.ru, кликнув на кнопку «Сообщить о проблеме», загрузить фото, снабдив его необходимыми подробностями. Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для оперативного устранения проблемы в кратчайшие сроки», — сообщает ведомство.
По материалам: ptzgovorit.ru
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