Как получать уведомления смартфона на компьютере

PushBullet: уведомления и не только

Приложение PushBullet, кажется, может всё. Этот бесплатный инструмент работает совместно с плагином для браузеров Firefox или Chrome. Еще проще связать все устройства между собой с помощью аккаунта Google . В этом случае Pushbullet будет не только отображать уведомления в браузере, но и поможет обмениваться ссылками, заметками и даже файлами между отдельными гаджетами.

Хотя заметки, написанные с помощью приложения в браузере, могут быть переданы на телефон, напрямую отвечать на уведомление Pushbullet не позволяет. Приложение показывает только то, что вы можете видеть в панели уведомлений вашего смартфона.

Android Messages: SMS в браузере

С помощью Google-приложения Android Messages вы можете получать и даже отправлять текстовые сообщения в браузере компьютера.

После установки необходимо подключиться к сервису Messages Web. Для этого запустите приложение «Сообщения» на вашем смартфоне, откройте в правом верхнем углу меню и выберите Messages Web. На компьютере откройте страницу https://messages.android.com и отсканируйте с помощью приложения отображаемый в браузере QR-код.

Через этот сайт вы сможете просматривать все приходящие на смартфон SMS, MMS и даже RCS-сообщения с фотографиями и видео. Приложение также позволяет отправлять сообщения. Если вы используете несколько компьютеров, для каждого из них придется создать собственное соединение.

Desktop Notifications: уведомлений на ПК Студенты из Штутгарта разработали приложение для Android-смартфонов Desktop Notifications, которое можно бесплатно скачать в Play Store. Для его работы вам понадобится установить расширение для браузера Chrome.

После быстрой и простой установки уведомления с выбранного Android-устройства с незначительным опозданием будут приходить на ваш компьютер в виде небольших всплывающих окон.

Все уведомления будут выглядеть так же, как на смартфоне. Если, к примеру, вы получите новое сообщение в WhatsApp, то сможете увидеть его начало на рабочем столе. Но чтобы читать сообщения полностью или отвечать на них, вам снова придется взять в руки смартфон.

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