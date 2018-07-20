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Гигантский опасный ботнет создали за сутки
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Гигантский опасный ботнет создали за сутки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Хакер за сутки создал гигантский ботнет, включающий в себя более 18 тысяч зараженных роутеров. Об этом сообщил эксперт в области кибербезопасности из компании NewSky Security Анкит Анубхав (Ankit Anubhav) на своей странице в Twitter.
19 июля специалист заявил, что злоумышленник под ником Anarchy взломал огромное количество устройств, используя прошлогоднюю уязвимость под кодовым названием CVE-2017-17215 в маршрутизаторах Huawei HG532.
В разговоре с The Bleeping Computer Анубхав заявил, что Anarchy связался с ним и похвастался своими успехами, а также поделился списком IP-адресов жертв ботнета. Однако хакер отказался рассказывать, с какой целью он создал вредоносную сеть.
Журналисты называют Anarchy особенно опасным, так как ему удалось повторно использовать старую уязвимость, которую многие ботнеты задействовали еще в прошлом году.
Хакер заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он также планирует нацелиться на уязвимость в маршрутизаторах Realtek.
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