Первый канал рассказал о рекордных рейтингах просмотра матчей ЧМ-2018

Аудиторный рекорд Чемпионата мира по футболу — 2018 поставил матч Россия Хорватия на Первом канале, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20.2%, доля 63.6% (Mediascope, Россия, 4+), говорится в пресс-релизе телеканала.

Охват домашнего смотрения — около 34% населения России 4+. И это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрело игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины.

Благодаря онлайн-спецпроекту на сайте Первого с его беспрецедентно широким освещением Чемпионата мира по футболу — 2018, Первому удалось довести до десятков миллионов число пользователей легального контента чемпионата. В период проведения турнира посещаемость сайта www.1tv.ru выросла более чем в два раза — с 10 млн уникальных пользователей до 21 млн Число уникальных пользователей мобильного приложения Первый возросло в 4 раза, SmartTV приложений — на 77% (данные Google Analytics).

Более 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на всех digital-площадках Первого канала. Наибольший интерес интернет-аудитории, конечно, вызвали трансляции всех 64 матчей чемпионата в прямом эфире — 87,5 млн просмотров! (здесь и далее по статистике видеосмотрения источники — Adfox, Stats-ng-grafana).