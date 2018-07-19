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Первый канал рассказал о рекордных рейтингах просмотра матчей ЧМ-2018
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Первый канал рассказал о рекордных рейтингах просмотра матчей ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Аудиторный рекорд Чемпионата мира по футболу — 2018 поставил матч Россия — Хорватия на Первом канале, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20.2%, доля 63.6% (Mediascope, Россия, 4+), говорится в пресс-релизе телеканала.
Охват домашнего смотрения — около 34% населения России 4+. И это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% смотрело игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины.
Благодаря онлайн-спецпроекту на сайте Первого с его беспрецедентно широким освещением Чемпионата мира по футболу — 2018, Первому удалось довести до десятков миллионов число пользователей легального контента чемпионата. В период проведения турнира посещаемость сайта www.1tv.ru выросла более чем в два раза — с 10 млн уникальных пользователей до 21 млн Число уникальных пользователей мобильного приложения Первый возросло в 4 раза, SmartTV приложений — на 77% (данные Google Analytics).
Более 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на всех digital-площадках Первого канала. Наибольший интерес интернет-аудитории, конечно, вызвали трансляции всех 64 матчей чемпионата в прямом эфире — 87,5 млн просмотров! (здесь и далее по статистике видеосмотрения источники — Adfox, Stats-ng-grafana).
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