В сеть слили ранее засекреченные инструкции по ремонту iPhone X

Пользователь Арман Хаджи разместил в сети конфиденциальную информацию Apple , касающуюся починки смартфона iPhone X. До этого он публиковал обучающие видеоролики в Twitter, а после блокировки аккаунта переместился на видеохостинг.

— Я хотел, чтобы люди видели их, поэтому загрузил на YouTube, — пояснил Хаджи.

Посмотрев видео, любой желающий может узнать, как правильно открыть iPhone X и заменить в нем аккумулятор.

Ранее Пятый канал рассказывал, что появилась технология для мгновенной зарядки iPhone.