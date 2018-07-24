Ещё
В сеть слили ранее засекреченные инструкции по ремонту iPhone X
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сеть слили ранее засекреченные инструкции по ремонту iPhone X 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пользователь Арман Хаджи разместил в сети конфиденциальную информацию Apple, касающуюся починки смартфона iPhone X. До этого он публиковал обучающие видеоролики в Twitter, а после блокировки аккаунта переместился на видеохостинг.
— Я хотел, чтобы люди видели их, поэтому загрузил на YouTube, — пояснил Хаджи.
Посмотрев видео, любой желающий может узнать, как правильно открыть iPhone X и заменить в нем аккумулятор.
Ранее Пятый канал рассказывал, что появилась технология для мгновенной зарядки iPhone.
Пятый канал: последние новости
Россия научит IT-компании сочетать бизнес-интересы с законами страны Instagram решил рассекретить данные о пользователях Пользователей YouTube озадачил серфингист, рассекающий по волнам во время цунами
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»121
Путина попросили вмешаться еще в одну войну562
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»33
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»85
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение