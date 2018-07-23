Появились секретные данные Apple по ремонту iPhone

Один из пользователей YouTube выложил в Сеть видео, принадлежащее компании Apple . В роликах содержались инструкции по починке iPhone. Они предназначались для внутреннего пользования сотрудников корпорации.

С помощью 11 видео пользователи могли ознакомиться со специальными инструментами компании, с помощью которых производится ремонт «яблочной» продукции. Среди них — инструкции по замене аккумулятора, экрана и прочих составляющих iPhone X. Также в роликах содержались материалы по починке MacBook и iMac Pro, сообщает Motherboard.

По словам Армана Хаджи, который выложил данные, он нашёл их абсолютно случайно на просторах Twitter и скачал. Затем аккаунт автора публикации был удалён, поэтому он решил выложить их на YouTube для дальнейшего ознакомления.

Ранее News.ru писал, что группа учёных из Университета Аделаиды разработала революционную технологию мгновенной зарядки смартфонов, которой вскоре смогут воспользоваться владельцы продукции Apple. За основу специалисты взяли принципы скоростного перемещения заряда и квантовую запутанность.