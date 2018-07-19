Ещё
Google запустит беспроводной интернет в Кении на шарах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google запустит беспроводной интернет в Кении на шарах 

News.ru 15 минут назад
Материнская компания Googleзапустит воздушные шары над Кенией, чтобы покрыть территорию страны высокоскоростным интернетом. Систему планирую запустить в следующем году.
Технология известная ProjectLoonбыла разработана инновационной компанией Alphabet. Система воздушных шаров послужат точками доступа для скоростного интернета 4G. Устройства будут находиться на высоте более 18 км над уровнем моря и питаться от солнечных батарей, говорится в сообщении Loon. Проект поможет реализовать местный оператор связи Telkom Kenya.
Такая технология уже использовалась в прошлом году в Пуэрто-Рико. Тогда шары помогли вернуть связь для 250 тыс. человек жителей страны после сильнейшего урагана.
News.ru: последние новости
Рогозин назвал дату запуска спутников по проекту «Сфера» Клиенты Сбербанка могут спать спокойно Цукерберг разрешил отрицать Холокост в Facebook
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине173
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми80
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»134
Россиянка пустила труп мужа на кабачки22
Российская база в Сирии уничтожила НЛО133
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение