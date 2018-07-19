Google запустит беспроводной интернет в Кении на шарах 

Материнская компания Googleзапустит воздушные шары над Кенией, чтобы покрыть территорию страны высокоскоростным интернетом. Систему планирую запустить в следующем году.
Технология известная ProjectLoonбыла разработана инновационной компанией Alphabet. Система воздушных шаров послужат точками доступа для скоростного интернета 4G. Устройства будут находиться на высоте более 18 км над уровнем моря и питаться от солнечных батарей, говорится в сообщении Loon. Проект поможет реализовать местный оператор связи Telkom Kenya.
Такая технология уже использовалась в прошлом году в Пуэрто-Рико. Тогда шары помогли вернуть связь для 250 тыс. человек жителей страны после сильнейшего урагана.