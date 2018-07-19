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Матч ЧМ собрал рекордную для России аудиторию спортивной трансляции за 10 лет
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Матч ЧМ собрал рекордную для России аудиторию спортивной трансляции за 10 лет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4) собрал рекордную для России аудиторию среди всех спортивных трансляций за десятилетие.
По данным Mediascope, рейтинг трансляции матча на Первом канале составил 20,2%, доля — 63,6% (аудитория 4+). Около 34% населения России смотрели игру из дома — это составило лишь 73% от всей аудитории матча. Ещё 27% смотрело игру вне дома: на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и так далее. Интересно, что среди всех зрителей матча более 45% составили женщины.
Всего Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват). В период проведения турнира посещаемость сайта телеканала выросла более чем в два раза — с 10 млн уникальных пользователей до 21 млн Число уникальных пользователей мобильного приложения канала возросло в 4 раза.
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