40 млн интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах «Первого канала»

«Первый канал» показал в эфире 27 матчей чемпионата мира по футболу, которые хотя бы одну минуту посмотрели 71% жителей России старше 4 лет или 95 млн человек, сообщила телекомпания со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Матч Россия-Хорватия в четвертьфинале турнира, показанный «Первым каналом», стал самой популярной спортивной трансляцией в России за последние 10 лет. Его посмотрело дома по телевизору больше трети населения страны. Но это лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% зрителей смотрели игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д., указывает телеканал.

Кроме того, «Первый канал» показал на своем сайте все 64 матча ЧМ-2018. Онлайн-версии трансляций посмотрели больше 40 млн уникальных интернет-пользователей. Причем больше половины смотрели матчи на смартфонах.

Тот же матч Россия-Хорватия посмотрели на ресурсах «Первого» 4 млн уникальных интернет-пользователей. В результате аудитория сайта телеканала в период проведения турнира выросла более чем в два раза — с 10 млн уникальных пользователей в месяц до 21 млн пользователей.