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40 млн интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах «Первого канала»
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40 млн интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах «Первого канала» 

Ведомости 48 минут назад
Фото: Ведомости
«Первый канал» показал в эфире 27 матчей чемпионата мира по футболу, которые хотя бы одну минуту посмотрели 71% жителей России старше 4 лет или 95 млн человек, сообщила телекомпания со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
Матч Россия-Хорватия в четвертьфинале турнира, показанный «Первым каналом», стал самой популярной спортивной трансляцией в России за последние 10 лет. Его посмотрело дома по телевизору больше трети населения страны. Но это лишь 73% от всей аудитории матча. Еще 27% зрителей смотрели игру вне дома — на даче, в гостях, в барах, фан-зонах и т.д., указывает телеканал.
Кроме того, «Первый канал» показал на своем сайте все 64 матча ЧМ-2018. Онлайн-версии трансляций посмотрели больше 40 млн уникальных интернет-пользователей. Причем больше половины смотрели матчи на смартфонах.
Тот же матч Россия-Хорватия посмотрели на ресурсах «Первого» 4 млн уникальных интернет-пользователей. В результате аудитория сайта телеканала в период проведения турнира выросла более чем в два раза — с 10 млн уникальных пользователей в месяц до 21 млн пользователей.
Также трансляции «Первого канала» можно было смотреть через совместный спецпроект с «Яндексом». Какую часть пользователей «Первому» принес этот спецпроект компания не раскрывает.
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