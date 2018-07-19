Поклонников ужаснул вид больного раком Юдашкина 

Интернет-пользователей обеспокоила худоба модельера Валентина Юдашкина. Как сообщает «Ура.ру», в Сети его сравнили со «скелетом».
Агентство обратило внимание на комментарии пользователей в Instagram жены Юдашкина Марины.
Пользователи посетовали, что модельер сильно похудел и «неважно выглядит».
«Капец, уже худее жены!» — отметил один из комментаторов.
«Их поменяли телами!» — добавил другой.
Комментаторы предположили, что в Израиль пара отправилась, так как там «хорошие врачи».
Ранее «СтарХит» сообщал, что певец и депутат Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз».
Сам модельер рассказывал, что перенес операцию на почках, но о раке он не говорил.