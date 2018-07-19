Поклонников ужаснул вид больного раком Юдашкина

Интернет-пользователей обеспокоила худоба модельера Валентина Юдашкина . Как сообщает «Ура.ру», в Сети его сравнили со «скелетом».

Агентство обратило внимание на комментарии пользователей в Instagram жены Юдашкина Марины.

Пользователи посетовали, что модельер сильно похудел и «неважно выглядит».

На экскурсии. ✌️ Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) 18 Июл 2018 в 11:12 PDT

«Капец, уже худее жены!» — отметил один из комментаторов.

«Их поменяли телами!» — добавил другой.

Комментаторы предположили, что в Израиль пара отправилась, так как там «хорошие врачи».

Ранее «СтарХит» сообщал, что певец и депутат Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз».

Сам модельер рассказывал, что перенес операцию на почках, но о раке он не говорил.