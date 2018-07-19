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Kaspersky предупредил о мошенничестве с поддельными подарочными картами
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Kaspersky предупредил о мошенничестве с поддельными подарочными картами 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила в интернете мошенническую схему с использованием фальшивых подарочных карт, говорится в сообщении компании.
Как выяснили эксперты «Лаборатории», злоумышленники предлагают пользователям совершенно бесплатно сгенерировать коды подарочных карт, например, iTunes, Google Play, Amazon, Steam и так далее. Код предлагается получить на фишинговом сайте, который затем перенаправляет на другие партнерские интернет-ресурсы.
"Там жертвы совершают определенные действия, например, вводят какие-либо персональные данные, за которые владельцы поддельных сайтов-генераторов получают деньги. В результате пользователи не только не получают бесплатные коды подарочных карт, но и рискуют потерять деньги или скомпрометировать свои личные данные", — рассказали в «Лаборатории Касперского».
Ссылки на мошеннические сайты, по данным компании, распространяются спам-рассылками или с помощью баннеров недобросовестных рекламных сетей. Алгоритм действий злоумышленников всегда один и тот же: пользователь должен выбрать на сайте подарочную карту, только после этого система начинает «генерацию кода» или «взлом», предупреждают в компании.
Эксперты рекомендуют проверять наличие HTTPS-соединения и доменное имя при открытии таких веб-страниц, особенно это касается сайтов, которые запрашивают конфиденциальную информацию. Также компания советует никогда не сообщать свои конфиденциальные сведения (логины и пароли, данные банковских карт и так далее) сторонним лицам, так как официальные компании не станут запрашивать подобную информацию в интернете.
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