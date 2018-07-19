Microsoft возглавила список эксплуатируемых фишерами брендов

Во втором квартале 2018 года компания Microsoft cтала самой популярной среди брендов, под которые маскируются киберпреступники для осуществления вредоносных рассылок. Об этом сообщили специалисты из компании по защите электронной почты Vade Secure.

По словам экспертов, данная тенденция обусловлена ростом популярности пакета программ Microsoft Office 365.

«Office 365 стал главной целью для фишинговых атак на корпоративных клиентов. Злоумышленникам очень выгодно скомпрометировать учетную запись в Office 365. Хакеры рассматривают атаки на электронную почту, как удобную точку входа в хранилище данных, файлов и контактов из других приложений Office 365, включая SharePoint, OneDrive, Skype, Excel, CRM и пр.», — отметили специалисты.

Vade Secure составила список из 25 брендов, под которые наиболее часто маскируются фишеры (в скобках отмечен рост или снижение популярности среди злоумышленником по сравнению с предыдущим кварталом).

Популярность PayPal у фишеров не нуждается в объяснении. Facebook перешел с 1 на 3 место благодаря мерами соцсети, предпринятым для повышения безопасности учетных записей, и более пристального внимания к платформе после скандала с Cambridge Analytica, пояснили эксперты.

«Три крупные компании, предоставляющие различные облачные сервисы, а именно Google, Dropbox и DocuSign, почти в два раза снизили количество фишинговых атак. Трудно определить причину этого спада. В случае с Google это может быть результатом недавних усилий по повышению безопасности для учетных записей Gmail или того факта, что на корпоративном рынке доля сервисов компании растет не так быстро, как Office 365", — добавили они.

Помимо этого, эксперты отметили рост популярности фишинговых атак на пользователей различных сервисов, связанных с криптовалютами.