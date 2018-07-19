Число подписчиков платного ТВ в странах бывшего СССР достигло 52,5 млн 

По данным аналитиков компании Dataxis, к концу первого квартала 2018 года в странах бывшего СССР стало 52,5 млн подписчиков платного ТВ — рост аудитории сейчас составляет 3% в год.
Местные кабельные телесети переживают отток пользователей на 2% в год, и это глобальная тенденция.
Тем не менее, это сейчас основной рынок платного ТВ, с 44% от телеаудитории в этих странах — с наиболее лояльной аудиторией в Украине, Армении, Литве и Молдавии. Более чем половины пользователей местных операторов пока используют аналоговый телесигнал.
По прогнозам специалистов, тотальный переход на цифровые сервисы не случится в течение ближайших 2-3 лет.
Наиболее заметный рост — у операторов IPTV: «Ростелеком» (Россия), OLL TV (Украина) и «Белтелеком» (Беларусь). Также эта технология сейчас популярна в Грузии.
ИСТОЧНИК: Broadband TV News