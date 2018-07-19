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Киберпреступники утратили интерес к майнингу криптовалюты
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Киберпреступники утратили интерес к майнингу криптовалюты 

SecurityLab.ru 1 час назад
Интерес киберпреступников к незаконному майнингу постепенно ослабевает в результате снижения цен на криптовалюту, следует из опубликованного MalwareBytes Labs отчета.
Согласно данным отчета, несмотря на то, что так называемый криптоджекинг (практика использования вычислительной мощности компьютера для майнинга криптовалюты без согласия или ведома владельца) остается сравнительно популярным, прослеживается тенденция к уменьшению числа инцидентов, связанных с данным методом.
«Мы не знаем, какая именно киберугроза станет наиболее популярной в следующем квартале, однако вряд ли это будет незаконный майнинг криптовалют», — отметили исследователи.
Как следует из доклада, злоумышленники теряют интерес к данному методу из-за недостаточно больших доходов. Недавнее снижение активности в основном касается обычных пользователей, в частности снизилось количество случаев обнаружения вредоносных программ для майнинга крипотвалют для ОС Windows, однако общее количество инцидентов за квартал остается сравнительно высоким.
Согласно отчету, после массового всплеска активности в конце 1-го квартала 2018 года, количество майнеров для Android-устройств также пошло на спад. При этом во втором квартале было зафиксировано почти в 2,5 раза больше случаев обнаружения майнеров для мобильных устройств.
Как утверждается в докладе, активность, связанная с сервисом Coinhive, позволяющим майнить криптовалюту в браузере пользователя, остается сравнительно высокой. Помимо этого, появляются и другие схожие сервисы, такие как Cryptoloot. По словам специалистов, злоумышленники все чаще «используют браузерные майнеры с открытым исходным кодом и адаптируют их для своих потребностей».
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