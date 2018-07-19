Бизнес может получить доступ к личным данным без согласия владельцев

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Рабочая группа по регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с данными, которая позволяет бизнесу собирать, хранить и анализировать любую легальную информацию о пользователях без их согласия. На основе этой концепции теперь будет создаваться законопроект, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рабочей группы.

Рабочая группа выбирала из трех концепций. Альтернативную идею выдвигала Mail.ru Group , в соответствии с которой пользователи доверяют сбор и обработку данных лишь той площадке, которая их размещает. Площадка оперирует данными в соответствии с тем режимом, который определен самим пользователем. Третья концепция не предлагала менять законодательство. Выбор рабочей группы о том, что бизнес сможет собирать и анализировать данные пользователей без их согласования, не был единогласным — за концепцию проголосовали 56% участников.

«МегаФоне» считают, что пользователи могут и не знать, что их информацию кто-то может использовать, например, в рекламных целях. Представители Mail.Ru Group заявили, что одобренная группой концепция противоречит и интересам пользователей, и «здравому смыслу». В «Яндексе» выступили за продолжение работы над концепцией.

Авторами идеи являются «Сколково» и Double Data. Для принятия соответствующего законопроекта авторам потребуется поддержка правительства. У Mail.ru Group и Double Data давно расходятся взгляды на использование данных. Так, в январе 2017 года входящая в состав холдинга соцсеть «ВКонтакте» подала в суд на Double Data и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), требуя прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг.

Согласно иску, НБКИ предлагало кредитным организациям сервисы на основе технологий Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». При этом ни соцсеть, ни пользователи не давали на это разрешения. Разбирательство еще не завершено.