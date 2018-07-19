45% ИТ-специалистов используют один пароль для разных аккаунтов

Опрос специалистов в области кибербезопасности, который прошел в ходе конференции Infosecurity Conference 2018, показал, что 45% безопасников используют одни и те же пароли для разных учетных записей. Всего было опрошено 350 ИБ-специалистов.

Получается, что сами же эксперты не следуют тем элементарным правилам цифровой безопасности, которые они так настойчиво навязывают обычным пользователям.

Никому не надо объяснять, почему этот подход плох — скомпрометировав один аккаунт, злоумышленник запросто может добраться и до других, если все они защищены одним паролем.

Главный консультант F-Secure Том Гаффни считает, что профессионалы в области информационной безопасности — тоже люди, они склоны совершать ошибки.

«Наши консультанты довольно часто натыкаются на пароли по умолчанию, которые используют ИТ-администраторы. Так и были совершены одни из крупнейших взломов — через таргетированные атаки на ИТ-персонал», — подчеркнул господин Гаффни.

«Одни из самых крупных корпоративных утечек произошли благодаря небрежности ИТ-специалистов. Например, Sony пострадала от этого дважды в 2014 году, в ходе этого киберинцидента злоумышленники сначала атаковали учетные записи системных администраторов».

«Данные конечных пользователей хранились в папке с именем «password»».

Статистика не очень обнадеживающая, прямо скажем.

К слову о статистике, согласно исследованию Gartner, 95% ИТ-директоров считают, что киберугрозы будут совершенствоваться в течение следующих трех лет. Однако лишь у 65% опрошенных в штате есть эксперт в области кибербезопасности.