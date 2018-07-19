Microsoft работает над «складным» проектом Andromeda 

Многообещающий двухэлементный проект Andromeda от Microsoft еще не умер. Компания пытается довести его до ума и улучшает аппаратное и программное обеспечение устройства с двумя экранами. Модель с двумя экранами появится на рынке под брендом Surface и Microsoft решила, что «Андромеда» должна стать успешной.
Согласно имеющейся информации, Microsoft изначально собиралась анонсировать во второй половине 2018 года устройство с двухэкранной конструкцией, которая поддерживает несколько форм-факторов, в том числе планшет, телефон, ноутбук и цифровой блокнот. Теперь же было решено запустить продукт в конце 2019 года. Существует масса причин, по которым компании приходится откладывать выпуск Surface Phone под кодовым названием «Андромеда».
Для начала, гаджет будет основан на процессоре ARM, но сейчас чипсет верхнего уровня, оптимизированный для Windows 10 ARM, это процессор Snapdragon 835. Qualcomm также работает над мощным процессором для Windows 10 ARM, но его представят лишь в следующем году. Возможно, компания решила дождаться выпуска процессора, а затем лишь выпустит Surface Phone на рынок.