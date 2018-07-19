Ещё
Microsoft работает над «складным» проектом Andromeda
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft работает над «складным» проектом Andromeda 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
Многообещающий двухэлементный проект Andromeda от Microsoft еще не умер. Компания пытается довести его до ума и улучшает аппаратное и программное обеспечение устройства с двумя экранами. Модель с двумя экранами появится на рынке под брендом Surface и Microsoft решила, что «Андромеда» должна стать успешной.
Согласно имеющейся информации, Microsoft изначально собиралась анонсировать во второй половине 2018 года устройство с двухэкранной конструкцией, которая поддерживает несколько форм-факторов, в том числе планшет, телефон, ноутбук и цифровой блокнот. Теперь же было решено запустить продукт в конце 2019 года. Существует масса причин, по которым компании приходится откладывать выпуск Surface Phone под кодовым названием «Андромеда».
Для начала, гаджет будет основан на процессоре ARM, но сейчас чипсет верхнего уровня, оптимизированный для Windows 10 ARM, это процессор Snapdragon 835. Qualcomm также работает над мощным процессором для Windows 10 ARM, но его представят лишь в следующем году. Возможно, компания решила дождаться выпуска процессора, а затем лишь выпустит Surface Phone на рынок.
Gizmonews: последние новости
Android-приложение «Телефон» научилось фильтровать спам-звонки Apple подготовила обновление для Clips в честь Чемпионата мира по футболу Что делать, если не заряжается аккумулятор в ноутбуке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО157
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей237
Убийцу подлодок впервые показали на видео70
Пока вы спали: россиянам вернут накопления91
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы35
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение