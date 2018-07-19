Microsoft работает над «складным» проектом Andromeda

Многообещающий двухэлементный проект Andromeda от Microsoft еще не умер. Компания пытается довести его до ума и улучшает аппаратное и программное обеспечение устройства с двумя экранами. Модель с двумя экранами появится на рынке под брендом Surface и Microsoft решила, что «Андромеда» должна стать успешной.

Согласно имеющейся информации, Microsoft изначально собиралась анонсировать во второй половине 2018 года устройство с двухэкранной конструкцией, которая поддерживает несколько форм-факторов, в том числе планшет, телефон, ноутбук и цифровой блокнот. Теперь же было решено запустить продукт в конце 2019 года. Существует масса причин, по которым компании приходится откладывать выпуск Surface Phone под кодовым названием «Андромеда».