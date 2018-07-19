В «Картах» Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать

В « Google Картах» появились оповещения, которые уведомят об оптимальном времени выхода для того, чтобы успеть по нужному адресу к назначенному часу. Активация данного параметра позволит «Картам» автоматически спрогнозировать предполагаемое время в пути и сопоставить его с текущим временем и местоположением пользователя вне зависимости от выбранного способа передвижения.

— Чтобы включить уведомление о времени выхода, откройте «Google Карты» — Нажмите на значок меню (три горизонтальные полоски) — «Уведомления» и передвиньте переключатель в положение «вкл.»

— Теперь найдите место, куда вы хотите отправиться — Выберите способ передвижения — Перейдите в меню — «Настроить напоминание» — Выберите один из указанных ниже вариантов: — Если вы ориентируетесь на время выхода, нажмите Отправление — Если вы ориентируетесь на время прибытия, нажмите Прибытие

Как и все остальные нововведения, данная функция распространяется постепенно и на данный момент может быть доступна не всем пользователям. Кроме того, уведомления доступны для использования в приложении «Google Карт» для Android, а также iPhone и iPad.

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Приложение: Карты: транспорт и навигация

Разработчик: Google LLC Категория: Путешествия

Цена: Бесплатно

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