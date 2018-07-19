Ещё
В «Картах» Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Картах» Google появилась функция, которая позволит никогда не опаздывать 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В «Google Картах» появились оповещения, которые уведомят об оптимальном времени выхода для того, чтобы успеть по нужному адресу к назначенному часу. Активация данного параметра позволит «Картам» автоматически спрогнозировать предполагаемое время в пути и сопоставить его с текущим временем и местоположением пользователя вне зависимости от выбранного способа передвижения.
— Чтобы включить уведомление о времени выхода, откройте «Google Карты» — Нажмите на значок меню (три горизонтальные полоски) — «Уведомления» и передвиньте переключатель в положение «вкл.»
— Теперь найдите место, куда вы хотите отправиться — Выберите способ передвижения — Перейдите в меню — «Настроить напоминание» — Выберите один из указанных ниже вариантов: — Если вы ориентируетесь на время выхода, нажмите Отправление — Если вы ориентируетесь на время прибытия, нажмите Прибытие
Как и все остальные нововведения, данная функция распространяется постепенно и на данный момент может быть доступна не всем пользователям. Кроме того, уведомления доступны для использования в приложении «Google Карт» для Android, а также iPhone и iPad.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Приложение: Карты: транспорт и навигация
Разработчик: Google LLC  Категория: Путешествия
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
Android Insider: последние новости
Google подтвердила готовность сделать Android платным Google готовит обновление фирменного приложения. Что изменится? Google придумала, как повысить скорость работы Chrome для Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО157
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей237
Убийцу подлодок впервые показали на видео70
Пока вы спали: россиянам вернут накопления91
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы35
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение