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Единый номер регистратуры оказался доступен не для всех жителей Башкирии
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Единый номер регистратуры оказался доступен не для всех жителей Башкирии 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В феврале текущего года в Башкирии ввели единый номер регистратуры 13-01. Однако, как сообщает UfaTime.ru, для некоторых жителей республики запись к врачу оказалась невозможна. Запись на прием через «Госуслуги» или приложение подходит не всем пациентам. Кроме того, при онлайн-заявке зачастую не остается мест, и портал предлагает обратиться в регистратуру.
Выяснилось, что короткий номер работает только у абонентов «Мегафон», «Билайн», «Сотел» и «Теле2». Проблем не возникло и у владельцев стационарных телефонов, подключенных к «Башинформсвязи». В частности, пользователи «Йоты» не могут воспользоваться этим номером.
Минздрав Башкирии заявил изданию, что абоненты «Йоты» никогда не входили в число тех, кому доступен единый номер регистратуры. По словам представителей ведомства, информации о том, станут ли вообще подключать к системе пользователей этого оператора, на данный момент нет.
— К сожалению, звонки на этот короткий номер пока недоступны в нашей сети. Мы работаем над этим. Возможность совершать такие звонки будет появляться постепенно, — прокомментировали в техподдержке «Йоты».
Однако после прямого звонка в поликлинику все же удалось записаться на прием. Для этого было необходимо назвать кодовое слово «Йота».
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