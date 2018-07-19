Единый номер регистратуры оказался доступен не для всех жителей Башкирии

В феврале текущего года в Башкирии ввели единый номер регистратуры 13-01. Однако, как сообщает UfaTime.ru, для некоторых жителей республики запись к врачу оказалась невозможна. Запись на прием через «Госуслуги» или приложение подходит не всем пациентам. Кроме того, при онлайн-заявке зачастую не остается мест, и портал предлагает обратиться в регистратуру.

Выяснилось, что короткий номер работает только у абонентов «Мегафон» , «Билайн», «Сотел» и «Теле2» . Проблем не возникло и у владельцев стационарных телефонов, подключенных к «Башинформсвязи» . В частности, пользователи «Йоты» не могут воспользоваться этим номером.

Минздрав Башкирии заявил изданию, что абоненты «Йоты» никогда не входили в число тех, кому доступен единый номер регистратуры. По словам представителей ведомства, информации о том, станут ли вообще подключать к системе пользователей этого оператора, на данный момент нет.

— К сожалению, звонки на этот короткий номер пока недоступны в нашей сети. Мы работаем над этим. Возможность совершать такие звонки будет появляться постепенно, — прокомментировали в техподдержке «Йоты».

Однако после прямого звонка в поликлинику все же удалось записаться на прием. Для этого было необходимо назвать кодовое слово «Йота».

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