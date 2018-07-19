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Google придумала, как повысить скорость работы Chrome для Android
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Google придумала, как повысить скорость работы Chrome для Android 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Разработчики Google нашли способ повысить быстродействие Chrome на устройствах под управлением Android, следует из отчета XDA. Для этого в браузер планируется добавить функцию принудительной остановки работы вкладок в фоновом режиме ровно через пять минут поле открытия новой.
Необходимость повышения производительности Chrome является следствием последнего обновления, призванного обезопасить пользователей браузера от эксплуатации уязвимости Meltdown, нарушающей границу между двумя независимыми страницами с целью считывания важной информации.
Как повысить скорость работы Chrome
Ограничение работы открытых вкладок в фоновом режиме позволит не только повысить быстродействие браузера за счет меньшего расхода оперативной памяти, но и положительно отразится на времени автономной работы мобильного устройства, на котором Chrome будет запускаться.
В Google прекрасно понимают предпочтения своих пользователей, а потому ограничение работы не будет распространяться на весь контент. В частности, новый режим, который будет по умолчанию активен с выходом следующего обновления, не будет останавливать проигрывание аудио— или видео.
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Приложение: Google Chrome: быстрый браузер
Разработчик: Google LLC  Категория: Связь
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовался: 1 человек
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