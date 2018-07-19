Захарова: сохранение канала МИД РФ в Telegram не противоречит решению суда 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Канал МИД РФ в мессенджере Telegram продолжает действовать, потому что решение суда предусматривает лишь блокировку этой платформы, а не работу на ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Коммерсантъ».
"Я не вижу тут противоречия, — сказала она, отвечая на вопрос, почему работа канала МИД РФ в Telegram продолжается после решения суда о блокировке мессенджера. — Решение суда было о чем? Правильно. О блокировке самой платформы, но не каналов".
Она также подчеркнула, что МИД проконсультировался с Роскомнадзором и получил разъяснения на этот счет: «На работу в самом Telegram запрет не распространяется».
При этом дипломат рассказала, что после запрета мессенджера сама прекратила им пользоваться, а если последуют новые решения суда в отношении Telegram российское внешнеполитическое ведомство будет их строго исполнять.
"Проведу аналогию. Вот решил суд закрыть магазин. Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?" — описала Захарова ситуацию вокруг Telegram.