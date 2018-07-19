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Пользователей YouTube озадачил серфингист, рассекающий по волнам во время цунами
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Пользователей YouTube озадачил серфингист, рассекающий по волнам во время цунами 

Пятый канал 45 минут назад
Фото: Пятый канал
Пользователей YouTube озадачило видео с молодым человеком, который мастерски катается на серфинге во время цунами. На кадрах видно, как парень уверенно обращается с доской и собственным телом — он покоряет волны одну за другой. Видео набрало уже почти 40 миллионов просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря — одни восхищаются способностями спортсмена, другие же уверены, что ролик — обыкновенный видеомонтаж.
— После такого нельзя выжить!
— Это же фейк!
— Если это правда, я восхищаюсь этим парнем, — пишут пользователи YouTube.
Однако нашлись и те, кто спорить ни с кем не стал, а просто блеснул умом.
— Это не цунами, а огромная волна. Ничего особенного он не сделал, я бы тоже так смог, — отмечают в комментариях.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что поросенок по кличке Зорро увлекся серфингом.
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