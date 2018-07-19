Пользователей YouTube озадачил серфингист, рассекающий по волнам во время цунами

Пользователей YouTube озадачило видео с молодым человеком, который мастерски катается на серфинге во время цунами. На кадрах видно, как парень уверенно обращается с доской и собственным телом — он покоряет волны одну за другой. Видео набрало уже почти 40 миллионов просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря — одни восхищаются способностями спортсмена, другие же уверены, что ролик — обыкновенный видеомонтаж.

— После такого нельзя выжить!

— Это же фейк!

— Если это правда, я восхищаюсь этим парнем, — пишут пользователи YouTube.

Однако нашлись и те, кто спорить ни с кем не стал, а просто блеснул умом.

— Это не цунами, а огромная волна. Ничего особенного он не сделал, я бы тоже так смог, — отмечают в комментариях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что поросенок по кличке Зорро увлекся серфингом.