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Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста
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Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста, хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным.
"Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что считаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они понимают это неверно намеренно", — сказал он в интервью информационному ресурсу Recode.
Цукерберг подчеркнул, что не оправдывает отрицающих Холокост. Он заверил, что если публикация «перейдет черту», то есть будет оправдывать насилие или ненависть в отношении определенной группы людей, то такое сообщение будет удалено.
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