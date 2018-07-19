Цукерберг разрешил отрицать Холокост в Facebook

Facebook отказался удалять сообщения с отрицанием Холокоста

Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг рассказал изданию Recode.

«Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Меня это глубоко оскорбляет, но не считаю, что наша платформа должна убирать подобные сообщения. Я думаю, что есть вещи, которые некоторые люди понимают неверно, но не думаю, что они ошибаются намеренно», — сказал он.

В 2017 году суд австрийского города Фельдкирх приговорил мужчину, отрицавшего холокост, к 12 месяцам тюрьмы условно. На своей странице в Facebook осужденный написал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, проходившие по приказу Гитлера во время Холокоста, — история, выдуманная самими евреями. «Таким образом подсудимый нарушил антинацистские законы Австрии », — говорится в постановлении суда.

В период Третьего Рейха германскими нацистами, а позднее и их союзниками в европейских странах были убиты около шести миллионов евреев. Массовые убийства осуществлялись в соответствии с программой так называемого «окончательного решения еврейского вопроса», принятой германскими властями. Данные о количестве жертв Холокоста и свидетельства геноцида зафиксированы в материалах Нюрнбергского процесса.