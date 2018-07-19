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Цукерберг разрешил отрицать Холокост в Facebook
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Facebook отказался удалять сообщения с отрицанием Холокоста 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг рассказал изданию Recode.
«Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Меня это глубоко оскорбляет, но не считаю, что наша платформа должна убирать подобные сообщения. Я думаю, что есть вещи, которые некоторые люди понимают неверно, но не думаю, что они ошибаются намеренно», — сказал он.
В 2017 году суд австрийского города Фельдкирх приговорил мужчину, отрицавшего холокост, к 12 месяцам тюрьмы условно. На своей странице в Facebook осужденный написал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, проходившие по приказу Гитлера во время Холокоста, — история, выдуманная самими евреями. «Таким образом подсудимый нарушил антинацистские законы Австрии», — говорится в постановлении суда.
В период Третьего Рейха германскими нацистами, а позднее и их союзниками в европейских странах были убиты около шести миллионов евреев. Массовые убийства осуществлялись в соответствии с программой так называемого «окончательного решения еврейского вопроса», принятой германскими властями. Данные о количестве жертв Холокоста и свидетельства геноцида зафиксированы в материалах Нюрнбергского процесса.
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