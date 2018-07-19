Цукерберг объяснил отказ удалять сообщения с отрицанием холокоста из Facebook

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему соцсеть не будет удалять сообщения пользователей, в которых содержатся утверждения, отрицающие холокост.

Глава соцсети подчеркнул, что он еврей и считает подобную позицию глубоко оскорбительной, однако, в конечном счете, не думает, что компания должна удалять сообщения с такими утверждениями, передает ТАСС

«Я не думаю, что в Facebook должны быть люди, которые решают, что является правдой, а что нет», — заявил Цукерберг в интервью интернет-сайту «Рикоуд».

По его словам, соцсеть не может самостоятельно заниматься проверкой фактов.

В то же время он отметил, что не все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно, они могут быть, к примеру, неверно осведомлены.

К тому же, глава соцсети признал, что сам иногда ошибается, когда выступает публично, как и многие мировые лидеры и политики.

«Если вы не задумываете причинить урон кому-либо и не атакуете кого-то, тогда вы можете разместить этот контент на своей странице, даже если люди могут с ним не согласиться или же найдут его оскорбительным», — отметил глава Facebook.

Тем временем, телеканал NBC сообщил, что многие пользователи социальных сетей раскритиковали Цукерберга за его высказывания.

Напомним, в конце июня стало известно о желании инвесторов Facebook уволить Цукерберга.