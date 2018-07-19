Цукерберг заявил, что Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста

НЬЮ-ЙОРК , 19 июля. / ТАСС /. Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых содержатся утверждения, отрицающие Холокост. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг в интервью интернет-сайту Recode, опубликованном в среду.

"Я еврей, и есть категория людей, которые отрицают, что Холокост имел место, — сказал глава соцсети. — Я нахожу это глубоко оскорбительным, но, в конечном итоге, не считаю, что наша платформа должна удалять это, поскольку, как я думаю, есть вещи, которые некоторые люди трактуют неправильно".

Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Он предположил, что они могут быть, к примеру, неверно осведомлены. «Сложно подвергнуть сомнению [чье-то] намерение и понять его, — продолжил глава соцсети. — Я не думаю, что в Facebook должны быть люди, которые решают, что является правдой, а что нет».

Он отметил, что соцсеть не может самостоятельно заниматься проверкой фактов. По словам Цукерберга, он сам иногда ошибается, когда выступает публично, как и многие мировые лидеры и политики. «У вас может быть страница [в соцсети], и, если вы не задумываете причинить урон кому-либо и не атакуете кого-то, тогда вы можете разместить этот контент на своей странице, даже если люди могут с ним не согласиться или же найдут его оскорбительным», — отметил глава Facebook.