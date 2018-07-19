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Цукерберг заявил, что Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста
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Цукерберг заявил, что Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых содержатся утверждения, отрицающие Холокост. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг в интервью интернет-сайту Recode, опубликованном в среду.
"Я еврей, и есть категория людей, которые отрицают, что Холокост имел место, — сказал глава соцсети. — Я нахожу это глубоко оскорбительным, но, в конечном итоге, не считаю, что наша платформа должна удалять это, поскольку, как я думаю, есть вещи, которые некоторые люди трактуют неправильно".
Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Он предположил, что они могут быть, к примеру, неверно осведомлены. «Сложно подвергнуть сомнению [чье-то] намерение и понять его, — продолжил глава соцсети. — Я не думаю, что в Facebook должны быть люди, которые решают, что является правдой, а что нет».
Он отметил, что соцсеть не может самостоятельно заниматься проверкой фактов. По словам Цукерберга, он сам иногда ошибается, когда выступает публично, как и многие мировые лидеры и политики. «У вас может быть страница [в соцсети], и, если вы не задумываете причинить урон кому-либо и не атакуете кого-то, тогда вы можете разместить этот контент на своей странице, даже если люди могут с ним не согласиться или же найдут его оскорбительным», — отметил глава Facebook.
Как отмечает телеканал NBC, многие пользователи социальных сетей, включая Facebook и Twitter, уже раскритиковали Цукерберга за его высказывания. Американская правозащитная организация Антидиффамационная лига, занимающаяся борьбой с антисемитизмом, также выступила против позиции соцсети. «Отрицание холокоста является предумышленной, сознательной и давней обманной тактикой антисемитов, которая вне всякого сомнения является ненавистнической, причиняющей вред и угрожающей евреям», — сказано в заявлении главы организации Джонатана Гринблатта.
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