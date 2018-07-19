Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв

Киберпреступники научились устанавливать контроль над телефонными номерами пользователей ради взлома социальных сетей, пишет Motherboard.

По данным издания, злоумышленники перехватывают доступ к аккаунтам и продают базы с информацией для авторизации на черном рынке.

Ebay, Paypal, О новом методе взлома Motherboard узнал, когда в издание обратилась супружеская пара из пригорода Солт-Лейк-Сити , ставшая жертвой хакеров. Рейчел Остлунд (Rachel Ostlund) потеряла контроль над своим Instagram-аккаунтом, а также над учетными записями на других платформах — Amazon Netflix . Хакеры вышли на мужа потерпевшей и, угрожая изнасилованием и физической расправой, потребовали предоставить им доступ еще и к аккаунту женщины в Twitter.

Взволнованная пара вызвала полицию, однако правоохранители не смогли им помочь. Тогда муж жертвы шантажа вышел на ФБР , где ему сообщили, что расследование деятельности данной группы хакеров уже ведется.

Ранее жертвы шантажа мошенников из сети предупредили, что злоумышленники принялись рассылать пользователям письма с угрозами опубликовать интимные видео, якобы записанные на веб-камеру. Они требовали крупный выкуп, однако, как предполагают специалисты, вероятнее всего, никаких интимных видео у шантажистов в действительности нет.