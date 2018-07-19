Ещё
Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Francisco Seco / AP
Киберпреступники научились устанавливать контроль над телефонными номерами пользователей ради взлома социальных сетей, пишет Motherboard.
По данным издания, злоумышленники перехватывают доступ к аккаунтам и продают базы с информацией для авторизации на черном рынке.
О новом методе взлома Motherboard узнал, когда в издание обратилась супружеская пара из пригорода Солт-Лейк-Сити, ставшая жертвой хакеров. Рейчел Остлунд (Rachel Ostlund) потеряла контроль над своим Instagram-аккаунтом, а также над учетными записями на других платформах — Amazon, Ebay, Paypal, Netflix. Хакеры вышли на мужа потерпевшей и, угрожая изнасилованием и физической расправой, потребовали предоставить им доступ еще и к аккаунту женщины в Twitter.
Взволнованная пара вызвала полицию, однако правоохранители не смогли им помочь. Тогда муж жертвы шантажа вышел на ФБР, где ему сообщили, что расследование деятельности данной группы хакеров уже ведется.
Ранее жертвы шантажа мошенников из сети предупредили, что злоумышленники принялись рассылать пользователям письма с угрозами опубликовать интимные видео, якобы записанные на веб-камеру. Они требовали крупный выкуп, однако, как предполагают специалисты, вероятнее всего, никаких интимных видео у шантажистов в действительности нет.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО155
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей231
Убийцу подлодок впервые показали на видео69
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы34
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение