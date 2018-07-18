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Роскачество проведет исследование для стандартизации мобильных приложений.
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Роскачество проведет исследование для стандартизации мобильных приложений. 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Роскачество предлагает нижегородцам определить наиболее важные для граждан категории мобильных приложений для исследования в соответствии с Национальным стандартом. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Напомним, предварительный национальный стандарт сравнительных испытаний мобильных приложений для смартфонов, разработанный Роскачеством, будет введен в действие с 1 октября. В 2021 году мобильные приложения будут разрабатывать по ГОСТу.
Согласно информации, Роскачество утвердило список исследуемых категорий на второе полугодие текущего года и с участием ведущих экспертов ИТ отрасли приступает к сравнительным испытаниям качества мобильных программ.
Исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества уже провела 11 исследований мобильных приложений, в том числе таких категорий, как «Менеджеры задач», «Поиск работы», «Знакомства», «Поиск недвижимости», «Личные финансы», «Родительский контроль».
Заявки для определения наиболее важных для граждан категорий мобильных приложений принимаются с 18 июля на официальном сайте Роскачества, а также в группах социальных сетей.
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