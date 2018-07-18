Роскачество проведет исследование для стандартизации мобильных приложений.

Роскачество предлагает нижегородцам определить наиболее важные для граждан категории мобильных приложений для исследования в соответствии с Национальным стандартом. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Напомним, предварительный национальный стандарт сравнительных испытаний мобильных приложений для смартфонов, разработанный Роскачеством, будет введен в действие с 1 октября. В 2021 году мобильные приложения будут разрабатывать по ГОСТу.

Согласно информации, Роскачество утвердило список исследуемых категорий на второе полугодие текущего года и с участием ведущих экспертов ИТ отрасли приступает к сравнительным испытаниям качества мобильных программ.

Исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества уже провела 11 исследований мобильных приложений, в том числе таких категорий, как «Менеджеры задач», «Поиск работы», «Знакомства», «Поиск недвижимости», «Личные финансы», «Родительский контроль».

Заявки для определения наиболее важных для граждан категорий мобильных приложений принимаются с 18 июля на официальном сайте Роскачества, а также в группах социальных сетей.