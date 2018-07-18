В кибератаках на Украину использовались три трояна удаленного доступа

Специалисты антивирусной компании ESET раскрыли кибершпионскую кампанию, нацеленную на украинские правительственные учреждения. В этой кибероперации злоумышленники использовали три разных трояна удаленного доступа (RAT), одним из которых был VERMIN.

Впервые VERMIN был замечен в кибератаках экспертами компании PaloAlto Networks. Оказалось, что вредонос разработан для атак на организации Украины

Теперь же исследователи обнаружили целых три вредоносных программы, предназначенные для кражи конфиденциальных документов. Quasar, Sobaken и Vermin — вот три программы, участвовавшие в этой операции.

Quasar вообще доступен на GitHub, его можно получить абсолютно бесплатно, многие киберпреступники использовали его в своих кампаниях именно благодаря доступности этого трояна. Sobaken представляет собой улучшенную версию Quasar, этот вредонос обзавелся механизмами против песочниц и другими функциями антианализа.

Эксперты обратили внимание, что все три трояна использовали одни и те же командные серверы C&C.

Киберпреступники не использовали какие-либо передовые методы распространения этих вредоносов. Их основным способом доставки троянов был целевой фишинг вкупе с социальной инженерией.

Таким образом, жертвы велись на социальную инженерию, открывали вредоносные письма и запускали у себя трояны удаленного доступа.

«Эти злоумышленники не используют передовые методы распространения вредоносных программ, также у них нет доступа к 0-day уязвимостям. Однако все эти недостатки киберпреступники компенсируют успешным использованием социальной инженерии», — говорится в опубликованном ESET анализе.