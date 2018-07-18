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В кибератаках на Украину использовались три трояна удаленного доступа
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В кибератаках на Украину использовались три трояна удаленного доступа 

Anti-Malware.ru 48 минут назад
Специалисты антивирусной компании ESET раскрыли кибершпионскую кампанию, нацеленную на украинские правительственные учреждения. В этой кибероперации злоумышленники использовали три разных трояна удаленного доступа (RAT), одним из которых был VERMIN.
Впервые VERMIN был замечен в кибератаках экспертами компании PaloAlto Networks. Оказалось, что вредонос разработан для атак на организации Украины.
Теперь же исследователи обнаружили целых три вредоносных программы, предназначенные для кражи конфиденциальных документов. Quasar, Sobaken и Vermin — вот три программы, участвовавшие в этой операции.
Quasar вообще доступен на GitHub, его можно получить абсолютно бесплатно, многие киберпреступники использовали его в своих кампаниях именно благодаря доступности этого трояна. Sobaken представляет собой улучшенную версию Quasar, этот вредонос обзавелся механизмами против песочниц и другими функциями антианализа.
Эксперты обратили внимание, что все три трояна использовали одни и те же командные серверы C&C.
Киберпреступники не использовали какие-либо передовые методы распространения этих вредоносов. Их основным способом доставки троянов был целевой фишинг вкупе с социальной инженерией.
Таким образом, жертвы велись на социальную инженерию, открывали вредоносные письма и запускали у себя трояны удаленного доступа.
«Эти злоумышленники не используют передовые методы распространения вредоносных программ, также у них нет доступа к 0-day уязвимостям. Однако все эти недостатки киберпреступники компенсируют успешным использованием социальной инженерии», — говорится в опубликованном ESET анализе.
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