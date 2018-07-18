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В Воронежской области полицейские повышают доступность госуслуг в сельской местности
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В Воронежской области полицейские повышают доступность госуслуг в сельской местности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в селе Новая сотрудники полиции провели акцию «Госуслуги доступны каждому». Стражи порядка предлагали участникам дорожного движения необычную помощь. С помощью планшета они наглядно демонстрировали сельским жителям работу Единого портала www.gosuslugi.ru и рассказывали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.
Всем желающим автоинспекторы помогли зарегистрироваться на портале и напомнили, что теперь они могут выбирать удобное время для регистрации транспортного средства, замены водительского удостоверения, оплаты штрафов и получения других государственных услуг. Заметив, что при оплате госпошлин через данный сервис предоставляется скидка от 30% до 50%, которая поможет экономить семейный бюджет.
Кроме этого, полицейские пояснили, что при отсутствии компьютера или планшета можно воспользоваться мобильным приложением. Там же на месте вновь зарегистрированным пользователям установили приложение на смартфон.
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