Туристический маршрут с использованием дополненной реальности разработали в Пскове 

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Туристический маршрут для пользователей смартфонов разработали в Пскове. Запустив специальное приложение, созданное с применением технологии дополненной реальности, они смогут осмотреть достопримечательности и узнать о них интересные факты, не прибегая к услугам гидов. Об этом сообщила ТАСС директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова.
"Разработано специальное приложение для смартфонов. Можно встать, например, на центральной площади Пскова, запустить приложение. В режиме онлайн и дополненной реальности будут возникать объекты, которые нас окружают. Программа использует геолокацию, определяет по GPS местонахождение пользователя и показывает, что находится вокруг тебя, это чем-то похоже на компьютерную игру, когда пользователь находится в ее центре. В конце июля программа будет доступна в Google Play и App Store", — рассказала собеседница агентства.
Она также уточнила, что разработка приложения велась совместно с одним из мобильных операторов России. «Само приложение разработал для нас »Мегафон", а мы разработали [для программы] серию аудиогидов по Пскову и Пушкинским горам, там порядка 150 дорожек на русском, английском и немецком языке. В дальнейшем этот проект планируется расширять, вводить функции 3D-моделирования. Все музеи, памятники, храмы будут располагаться на карте, поиск этих объектов можно будет осуществлять камерой телефона", — пояснила Ремова.
По словам Ремовой с помощью приложения можно пройтись по туристическим маршрутам в Пскове, «не нанимая гидов, которых не хватает, тем более тех, кто проводит экскурсии на иностранных языках — их раз, два и обчелся».
Директор туристского информационного центра региона добавила, что мобильное приложение будет востребовано в 2019 году. На эту дату, по прогнозам экспертов, придется пик турпотока, так как Псков будет принимать у себя Международные Ганзейские дни — фестиваль культуры и туризма европейских стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Власти Псковской области рассчитывают, что в дни проведения фестиваля областной центр посетят более полумиллиона человек, что более чем в два раза превышает население Пскова.