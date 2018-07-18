Туристический маршрут с использованием дополненной реальности разработали в Пскове

ПСКОВ , 18 июля. / ТАСС /. Туристический маршрут для пользователей смартфонов разработали в Пскове. Запустив специальное приложение, созданное с применением технологии дополненной реальности, они смогут осмотреть достопримечательности и узнать о них интересные факты, не прибегая к услугам гидов. Об этом сообщила ТАСС директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова.

"Разработано специальное приложение для смартфонов. Можно встать, например, на центральной площади Пскова, запустить приложение. В режиме онлайн и дополненной реальности будут возникать объекты, которые нас окружают. Программа использует геолокацию, определяет по GPS местонахождение пользователя и показывает, что находится вокруг тебя, это чем-то похоже на компьютерную игру, когда пользователь находится в ее центре. В конце июля программа будет доступна в Google Play и App Store", — рассказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что разработка приложения велась совместно с одним из мобильных операторов России . «Само приложение разработал для нас »Мегафон" , а мы разработали [для программы] серию аудиогидов по Пскову и Пушкинским горам, там порядка 150 дорожек на русском, английском и немецком языке. В дальнейшем этот проект планируется расширять, вводить функции 3D-моделирования. Все музеи, памятники, храмы будут располагаться на карте, поиск этих объектов можно будет осуществлять камерой телефона", — пояснила Ремова.

По словам Ремовой с помощью приложения можно пройтись по туристическим маршрутам в Пскове, «не нанимая гидов, которых не хватает, тем более тех, кто проводит экскурсии на иностранных языках — их раз, два и обчелся».