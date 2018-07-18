Голосового помощника «Алису» могут подключить ко всем браузерам

Компания «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса», позволяющую работать в разных браузерах. Таким образом, планируется увеличение аудитории сервиса на 30-40%, сообщает РБК.

В настоящее время «Алиса» доступна только в «Яндекс. Браузере». Его аудитория составляет всего 10,7%, тогда как доля Google Chrome, по данным на июнь, составила 60,3%.

Новую веб-версию голосового помощника планируют представить уже до конца этого года. Предполагается, что пользователь сможет открывать «Алису» и на других браузерах.

Компания «Яндекс» запустила голосового помощника в октябре 2017 года. В настоящее время сервис доступен в поисковом приложении.

В мае этого года компания презентовала «умные колонки», работающие также на основе голосового помощника. Станция может управлять телевизором, включить музыку, выступить как справочное бюро.

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