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Голосового помощника «Алису» могут подключить ко всем браузерам
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Голосового помощника «Алису» могут подключить ко всем браузерам 

Мир24 1 час назад
Компания «Яндекс» разрабатывает веб-версию голосового помощника «Алиса», позволяющую работать в разных браузерах. Таким образом, планируется увеличение аудитории сервиса на 30-40%, сообщает РБК.
В настоящее время «Алиса» доступна только в «Яндекс. Браузере». Его аудитория составляет всего 10,7%, тогда как доля Google Chrome, по данным на июнь, составила 60,3%.
Новую веб-версию голосового помощника планируют представить уже до конца этого года. Предполагается, что пользователь сможет открывать «Алису» и на других браузерах.
Компания «Яндекс» запустила голосового помощника в октябре 2017 года. В настоящее время сервис доступен в поисковом приложении.
В мае этого года компания презентовала «умные колонки», работающие также на основе голосового помощника. Станция может управлять телевизором, включить музыку, выступить как справочное бюро.
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