Ещё
Microsoft готова заплатить $100 тыс. за уязвимости в сервисах идентификации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft готова заплатить $100 тыс. за уязвимости в сервисах идентификации 

SecurityLab.ru 1 час назад
Компания Microsoft запустила новую программу вознаграждения за найденные уязвимости, предусматривающую выплаты от $500 до $100 тыс. за проблемы в различных сервисах идентификации компании.
Программа распространяется на сервисы Azure Active Directory и Microsoft Account («Учетная запись Microsoft»), реализации стандартов OpenID и OAuth 2.0, а также версии приложения Microsoft Authenticator для iOS и Android. Список доменов: login.windows.net, login.microsoftonline.com, login.live.com, account.live.com, account.windowsazure.com, account.activedirectory.windowsazure.com, credential.activedirectory.windowsazure.com, portal.office.com и passwordreset.microsoftonline.com.
Максимальную награду исследователи могут получить за качественный отчет с описанием методов обхода многофакторной аутентификации или уязвимостей в протоколах авторизации, используемых Microsoft. За уязвимости в реализациях OpenID и Oauth предусмотрено вознаграждение в размере до $75 тыс.
За информацию о XSS-уязвимостях исследователи могут заработать до $10 тыс., проблемы с авторизацией и ошибки, позволяющие утечку конфиденциальной информации, оцениваются в $8 тыс. и $5 тыс. соответственно.
В настоящее время Microsoft поддерживает несколько программ bug bounty. В частности, в марте техногигант запустил программу, ориентированную на проблемы спекулятивного выполнения комманд, такие как Meltdown и Spectre. Максимальное вознаграждение составляет $250 тыс., срок действия программы — до 31 декабря 2018 года.
SecurityLab.ru: последние новости
Facebook пометил российских пользователей как «заинтересованных в измене» Детские смарт-часы от Elari позволяют следить за своими владельцами В программе ABB Panel Builder 800 обнаружена опасная уязвимость
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»126
Россиянам дадут еще один выходной35
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры33
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии366
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение