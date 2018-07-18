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В программе ABB Panel Builder 800 обнаружена опасная уязвимость
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В программе ABB Panel Builder 800 обнаружена опасная уязвимость 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи безопасности из компании Trend Micro обнаружили в программном обеспечении ABB Panel Builder 800 опасную уязвимость.
Проблема CVE-2018-10616 представляет собой уязвимость некорректной проверки вводных данных, позволяющую злоумышленнику внедрить и выполнить произвольный код на компьютере, использующем ABB Panel Builder 800. Для успешной эксплуатации проблемы хакеру необходимо заставить пользователя открыть специально сформированный файл.
Уязвимость затрагивает все версии ABB Panel Builder 800. В настоящее время компания-производитель работает над устранением проблемы.
ABB Panel Builder 800 — инструмент для проектирования, разработанный компанией ABB, который обеспечивает быстрое и эффективное проектирование технологических процессов в человеко-машинных интерфейсах.
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