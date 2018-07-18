В программе ABB Panel Builder 800 обнаружена опасная уязвимость

Исследователи безопасности из компании Trend Micro обнаружили в программном обеспечении ABB Panel Builder 800 опасную уязвимость.

Проблема CVE-2018-10616 представляет собой уязвимость некорректной проверки вводных данных, позволяющую злоумышленнику внедрить и выполнить произвольный код на компьютере, использующем ABB Panel Builder 800. Для успешной эксплуатации проблемы хакеру необходимо заставить пользователя открыть специально сформированный файл.

Уязвимость затрагивает все версии ABB Panel Builder 800. В настоящее время компания-производитель работает над устранением проблемы.

ABB Panel Builder 800 — инструмент для проектирования, разработанный компанией ABB, который обеспечивает быстрое и эффективное проектирование технологических процессов в человеко-машинных интерфейсах.