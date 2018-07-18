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Сеть Walmart планирует запустить SVOD-сервис и конкурировать с Netflix
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Сеть Walmart планирует запустить SVOD-сервис и конкурировать с Netflix 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Сеть американских супермаркетов Walmart запустит собственную SVOD-платформу, которая станет прямым конкурентом Netflix и Amazon благодаря более низкой цене подписки.
Анонимные источники сообщают, что пользователи нового сервиса будут платить $8 в месяц на стриминг видео без рекламы. Для сравнения, в США подписчики Netflix платят $10,99 в месяц, а Amazon предлагает тариф $12,99 в месяц или $99 в год.
В Walmart рассчитывают, что новый сервис станет популярен в центральной части США, в то время как Netflix и Amazon сейчас более популярны на обоих побережьях.
Новая платформа будет отличаться от платного сервиса цифрового видеопроката Vudu, который Walmart запустил в 2010 (и его дополнительного бесплатного — но с рекламой — приложения Movies On Us).
Разработка и запуск сервиса могут влететь Walmart в копеечку, но аналитики уверены, что таким образом компания сможет конкурировать с Amazon сразу на нескольких фронтах. И учитывая удачный опыт развития Amazon собственного стримингового сервиса, потраченные суммы будут оправданы.
Впрочем, официального решения о запуске SVOD-платформы Walmart пока не обнародовано.
ИСТОЧНИК: TBIVision
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