Сеть Walmart планирует запустить SVOD-сервис и конкурировать с Netflix

Сеть американских супермаркетов Walmart запустит собственную SVOD-платформу, которая станет прямым конкурентом Netflix Amazon благодаря более низкой цене подписки.

Анонимные источники сообщают, что пользователи нового сервиса будут платить $8 в месяц на стриминг видео без рекламы. Для сравнения, в США подписчики Netflix платят $10,99 в месяц, а Amazon предлагает тариф $12,99 в месяц или $99 в год.

В Walmart рассчитывают, что новый сервис станет популярен в центральной части США, в то время как Netflix и Amazon сейчас более популярны на обоих побережьях.

Новая платформа будет отличаться от платного сервиса цифрового видеопроката Vudu, который Walmart запустил в 2010 (и его дополнительного бесплатного — но с рекламой — приложения Movies On Us).

Разработка и запуск сервиса могут влететь Walmart в копеечку, но аналитики уверены, что таким образом компания сможет конкурировать с Amazon сразу на нескольких фронтах. И учитывая удачный опыт развития Amazon собственного стримингового сервиса, потраченные суммы будут оправданы.

Впрочем, официального решения о запуске SVOD-платформы Walmart пока не обнародовано.

ИСТОЧНИК: TBIVision