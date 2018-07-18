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Минэкономсвязи: спрос на защиту личных данных в интернете будет расти
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Минэкономсвязи: спрос на защиту личных данных в интернете будет расти 

РИА Новости 2 часа назад
ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Спрос на защиту личных данных и сокрытие деталей о своей активности в сети у пользователей интернета будет только расти, однако лучший способ защитить персональную информацию — это «не засовывать ее в iPhone», заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Наш прогноз заключается в том, что будет расти спрос именно на privacy в интернете. То есть спрос на VPN, изменения локации, на закрытие своих персональных данных, на недоступность геолокации, на непонятность того, какие операции совершал в сети, у людей будет только увеличиваться и возрастать, и это объективная абсолютно реальность", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Он также дал совет тем, кто беспокоится о сохранности своих персональных данных.
"Сегодня нужно твердо помнить, что любые данные, которые вы выкладываете на устройство, подключенное к сети, потенциально являются уязвимыми. Поэтому если вы хотите, чтобы что-то никогда никому не становилось известно, не засовывайте это в iPhone", — заявил Волин.
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